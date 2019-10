Bedford-Strohm kommt nach Hemhofen

Die Heilandskirche in Hemhofen wird heuer 50 Jahre alt. Dazu gibt es am Sonntag, 6. Oktober, ein Fest, zu dem auch der Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm erwartet wird. Um 9.30 Uhr startet ein Festzug vom Schlosshof in Hemhofen zur Heilandskirche. Dort findet um 10 Uhr der Festgottesdienst mit dem Landesbischof statt, wobei der Gottesdienst auf den überdachten Kirchhof übertragen wird. Sitzgelegenheiten sind vorhanden. Um 11.45 Uhr schließt sich ein Sektempfang mit Grußworten in der Mehrzweckhalle an der Grundschule an. Mittagessen und Zeit für Begegnungen, auch mit Heinrich Bedford-Strohm, sind ab 12.30 Uhr vorgesehen, ebenfalls in der Mehrzweckhalle. Es gibt später Kaffee und Kuchen und das Fest endet mit dem Schlusssegen. red