Bedeutung des Ehrenamtes betont

Die Feuerwehr Eila kann bei der Jahreshauptversammlung gleich fünf Feuerwehrleute für langjährigen aktiven Dienst ehren. Die hohen Ehrungen sind ein Indiz, dass sich in dem kleinen Ort die Feuerwehrleute mit ihrem Dorf identifizieren.

Die FF Eila bringt es auf 13 aktive Wehrleute, auch eine Frau zählt zu den Aktiven. Das ist für einen kleinen Ort wie Eila mit 106 Einwohnern eine starke Leistung, betonte Landrat Klaus Löffler. Der Landkreischef hob bei dieser Gelegenheit die Bedeutung des Ehrenamtes und die großartige Leistung der ehrenamtlich engagierten Bürger für die Gesellschaft hervor. Wehren in kleinen Dörfern seine wichtig, weil sie bei Brandeinsätzen schnell am Brandherd sein können und die örtlichen Gegebenheiten kennen, darin waren sich Landrat und auch Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger einig.

Ranzenberger nannte die Feuerwehr ein Stück Lebensqualität in den Dörfern, denn wie andernorts werden auch in Eila gesellige und kulturelle Veranstaltung von der Feuerwehr organisiert und durchgeführt. Sie seien eine Bereicherung für das gemeinschaftliche Dorfleben.

Landrat Klaus Löffler leitete zu den hohen Ehrungen über. Hierbei lobte er besonders die Wehrleute in Führungspositionen, die für Vertrauen und Verlässlichkeit und für den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft stünden. Allen voran Erster Kommandant Clemens Wicklein, dem das Ehrenzeichen in Gold mit Urkunde des Freistaates Bayern für 40-jährige Dienstzeit bei der Feuerwehr verliehen wurde. Clemens Wicklein sei in schwieriger Zeit nochmals ran und habe die vakante Position des Kommandanten übernommen, um die Wehr aufrecht- und einsatzfähig zu erhalten. Dies fordere Respekt und Anerkennung der Gesellschaft. Das staatliche Ehrenzeichen in Gold mit Urkunde des Freistaates Bayern ging an Klaus Lieb und Werner Wich für ebenfalls 40 Dienstjahre bei der FF. Die zwei Feuerwehrkameraden Jörg Blinzler und Matthias Löwel wurden für 25 Jahre Dienstzeit mit dem das staatlichen Ehrenzeichen in Silber mit Urkunde des Freistaates Bayern geehrt.

Zweiter Bürgermeister Wolfgang Förtsch sprach die Glückwünsche und den Dank an die geehrten Kameraden im Namen des Marktes Pressig aus und entbot Grüße von Bürgermeister Hans Pietz. Auch kleine Wehren brauchten eine gute Führung und auch hier müsse geübt und ausgebildet werden, denn jedes Gerät will beherrscht sein und vor allem im Ernstfall müsse man miteinander Hand in Hand arbeiten. Alles gelinge nur bei einer guten Führung, sagte Förtsch und dankte besonders Kommandant Clemens Wicklein und Vorsitzendem Stefan Welscher.

Der Vorsitzende blickte auf die Durchführung der Maiandacht, das Johannisfeuer und einen Weihnachtsabend zurück und dankte Vereinswirt Hans Blinzler für seine Zeit, die er für die Bedienung im Feuerwehrhaus opfere. Kommandant Clemens Wicklein rief elf Übungen in Erinnerung und lobte die Disziplin der Aktiven. Schriftführer Jörg Blinzler verlas das Protokoll. Mit einem positiven Kassenstand erfreute Kassier Ulrich Horn. Ihm wurde eine tadellose Kassenführung von Revisor Franz Josef Fiedler bestätigt.

Karl-Heinz Hofmann