Bedeutung alter Bäume

Bäume zählen zu den größten und ältesten Lebewesen in unserer Kulturlandschaft. Sie brauchen viele Jahre zum Heranwachsen und haben, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Klimawandels, eine sehr große Bedeutung. Am Sonntag, 25. August, bietet die Umweltstation Weismain dazu eine Fahrradexkursion an. Ab 14 Uhr wird Thomas Fischer von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Lichtenfels anhand ausgewählter alter Bäume im Raum Michelau deren Bedeutung für Mensch und Naturschutz erläutern. Treffpunkt ist an der Sparkassenfiliale in Michelau. red