Bedarf für Tagespflege in Himmelkron ist da

Was bewegt drei Damen der Jungen Union Himmelkron, sich für die Alten- beziehungsweise Tagespflege in ihrer Heimatgemeinde zu interessieren? Yvonne Pittel bringt es auf den Punkt: "Die Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner war dafür ausschlaggebend, denn wir hatten in der JU einen Themenabend, bei dem es um die Altenpflege allgemein und auch um die Tagespflege ging. Dabei wurde deutlich, dass diese Angebote derzeit in unserer Gemeinde gänzlich fehlen."

Das Ergebnis ihrer Befragung stellten Yvonne Pittel, Daniela Lieberwirth und Katja Peetz am Dienstagabend dem Gemeinderat vor. Alle drei haben einen Hintergrund in der Pflege. Das Konzept der Tagespflege habe den Vorteil, dass die Personen so lange wie möglich zu Hause bleiben können und nur tagsüber in die Tagespflege gebracht werden, was natürlich auch wesentlich günstiger ist als ein vollstationärer Heimplatz. Daniela Lieberwirth: "Das ist das, was die meisten alten Leute auch wollen, sie wollen daheim in ihren eigenen vier Wänden und in ihrer Ortschaft bleiben. Wir sind der Meinung, dass die Tagespflege auch für Himmelkron was Passendes wäre."

Drei Fragen wurden bei der Bürgerbefragung gestellt: Würden Sie das Angebot einer Seniorentagespflege in Himmelkron nutzen? Welche Öffnungszeiten wären wichtig für Sie? Sind sie potenzieller Besucher oder interessierter Angehöriger? Die Flyer wurden an alle Haushalte verteilt. Yvonne Pittel zum Ergebnis der Auswertung: "Wir hatten einen Rücklauf von 94 Stimmen." 1200 Haushalte gibt es in Himmelkron, "wir hatten damit eine Rücklaufquote von 8 Prozent, die gar nicht so schlecht ist, wenn man diese Art der Befragung in Betracht zieht." 85 Personen votierten für eine Tagespflege. Damit war für Yvonne Pittel, Daniela Lieberwirth und Katja Peetz als Fazit klar, dass in Himmelkron für die Tagespflege ein konkreter Bedarf vorhanden ist. In der kurzen Diskussion machten Bürgermeister Gerhard Schneider, Dritter Bürgermeister Peter Aßmann (SPD) und Gemeinderat Hans Matussek (CSU/FWG) deutlich, dass die Tagespflege nicht isoliert betrachtet, sondern in eine mögliche Senioreneinrichtung integriert werden sollte. Rei.