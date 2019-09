Beckering holt zweimal EM-Gold

Venedig/Ahorn — Hermann Beckering von der Spvg Ahorn hat bei der 21. Seniorenmeisterschaft der Leichtathleten rund um Venedig seine ohnehin schon große Medaillensammlung um zwei Gold- und eine Silbermedaille erweitert. Mehr als 5000 Athleten waren bei der zehn Tage dauernden EM am Start, wobei das deutsche Team mit 533 Teilnehmern stark vertreten war. Um die Wettkämpfe zügig durchzuführen, wurden sie in drei Stadien (Jesolo, Caorle und Eraclea) ausgetragen. Mit einer großartigen Eröffnungsfeier wurden die Seniorensportler auf die Wettkämpfe eingestimmt. Die äußeren Bedingungen (Temperaturen bis zu 35 Grad) waren eine große Herausforderung für die Athleten.

Trotzdem fanden die Wettkämpfe auf einem sehr hohen Niveau statt: 13 Europa- und neun Weltrekorde wurden aufgestellt. Deutschland belegte im Medaillenspiegel mit 317 Mal Edelmetall den zweiten Rang hinter Italien und vor Großbritannien. Beckering war als einziger Sportler aus Oberfranken vertreten.

Verzicht auf 100 und 400 Meter

Es war sein erster Wettkampf nach einer langen Verletzungspause, die ihn von März bis Juli außer Gefecht gesetzt hatte. Aufgrund des großen Trainingsrückstands ist der Ahorner mit reduziertem Wettkampfprogramm angetreten und hat auf seine Spezialdisziplinen (100 und 400 Meter) verzichtet. Dass Beckering mit dieser Entscheidung richtig lag, zeigen die großen Erfolge in den Disziplinen 200 Meter und mit den Staffeln über 4x100 und 4x400 Meter. Mit den Staffeln wurde er Europameister, über 200 Meter reichte es für Platz 2. Erfolge, die nach der langen Zwangspause nicht unbedingt zu erwarten waren.

Im Vorlauf über 200 Meter landete Beckering auf Platz 2 mit 35,57 Sekunden, im Endlauf steigerte sich der Ahorner auf 34,04 Sekunden und konnte so die Silbermedaille in Empfang nehmen. Über 4x100 Meter war der Ahorner Schlussläufer des deutschen Quartetts und überlief die Ziellinie nach 1:03,58 Minuten. Die Deutschen distanzierten das Team aus Großbritannien klar. In der ebenfalls siegreichen 4x400-Meter-Staffel wurde Beckering als dritter Läufer eingesetzt und lief ebenfalls ein starkes Rennen. Mit drei Medaillen trat Beckering mehr als zufrieden die Heimreise nach Oberfranken an.