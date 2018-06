red



Die VHS Kreis Kronach bietet mit Heike Kiendl den Kurs "Becherdesserts für die Sommerparty" an, denn Panna Cotta mit Himbeerspiegel, Mousse au Chocolat auf Beerenmousse und geröstetes Mandel-Crunch auf leichter Erdbeersahnecreme dürfen auf keiner Party fehlen. Der Kurs findet am Freitag, 13. Juli, ab 19 Uhr in der Schulküche der Grundschule statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt unter Telefon 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de