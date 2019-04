Bebauungsplan und Widmung eines Platzes

Die nächste Sitzung des Stadtrates Eltmann findet am Mittwoch, 10. April, um 18 Uhr im Rathaus Eltmann statt. Zunächst behandeln die Räte die Anregungen und Einwände zum Bebauungsplan "Gründlein" Lembach, die bei der Stadt eingegangen sind. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind ein privates Sanierungsvorhaben, die Benennung eines Platzes in der Landrichter-Kummer-Straße in Saint-Paul-Trois-Châteaux-Platz (mit Blick auf die bestehende Städtepartnerschaft) sowie die Einteilung der Wahllokale für die Europawahl 2019. red