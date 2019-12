Bebauungsplan steht auf der Tagesordnung

Am heutigen Dienstag, 17. Dezember, findet um 19 Uhr im Rathaus die nächste Marktgemeinderatssitzung in Hirschaid statt. Zu den Tagesordnungsthemen gehören unter anderem der Bebauungsplan "Hofstraße Nr. 4 b" und die Behandlung der Anregungen aus der Bürgerversammlungen in Köttmannsdorf, Röbersdorf und Hirschaid. Des Weiteren geht es um die Sanierung der Grund- und Mittelschule Hirschaid. red