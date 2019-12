Bebauungsplan in der Gemeinderatssitzung

Die Vorentwürfe des vorhabensbezogenen Bebauungsplanes Kleinwalbur "Großwalburer Röten - landwirtschaftliches Lohnunternehmen" und die Änderung des Flächennutzungsplanes werden in der nächsten Sitzung des Gemeinderates präsentiert. Darüber hinaus wird sich das Gremium in der Sitzung am heutigen Montag, 9. Dezember, mit dem Einbau von Metalltrennwänden (laut Auflagen Feuerbeschau) in den Fluren der Anna-B.-Eckstein Schule Meeder sowie mit der Beschlussfassung über die Vergabe des Fahrgestells des TSF-W der Feuerwehr beschäftigen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19.20 Uhr im Rathaus in Meeder. red