Bebauungsplan "Großer Schlot IV"

Die Mitglieder des Gemeinderates Aufseß (Kreis Bayreuth) treffen sich am Dienstag, 13. August, zur nächsten Sitzung. Unter anderem werden Schüler für gute Ergebnisse bei der Kriegsgräbersammlung von Oktober/November 2018 geehrt und private Bauanträge/Baugesuche behandelt. Auch um die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange zur Aufstellung eines Bebauungsplanes "Großer Schlot IV" in der Gemeinde Plankenfels im vereinfachten und beschleunigten Verfahren geht es in der Tagung. Außerdem wird die Gemeinde zu einem Antrag der Pfarrei Hochstahl zu den Innenrenovierungs- und Innenputzarbeiten an der Kirche St. Johannes der Täufer Stellung nehmen. red