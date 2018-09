Bebauungsplan für den Lebensmittelmarkt

Am Montag, 24. September, kommt der Gemeinderat Effeltrich um 19 Uhr im Rathaus zusammen. Die Tagesordnung: Prüfung der Bedenken und Anregungen über die Stellungnahmen zur Änderung des Flächennutzungsplanes für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Lebensmittelmarkt Baiersdorfer Straße" der Gemeinde Effeltrich; Feststellungsbeschluss zur Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Effeltrich; Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan "Lebensmittelmarkt Baiersdorfer Straße" der Gemeinde Effeltrich in der Fassung vom 11. September; Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung zum Neubau eines SB-Marktes mit Backladen in Effeltrich; Vorstellung der Kostenberechnung für den Friedhof Gaiganz; Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der gemeindlichen Feuerwehren in Effeltrich; Neujahrsempfang 2019. red