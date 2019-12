Bebauungsplan bleibt gültig

Es gebe keinen stichhaltigen Grund, der Verwaltung in der Großgemeinde Memmelsdorf mit Misstrauen zu begegnen, sind sich die Gemeinderäte mehrheitlich einig. Im Gremium arbeiten die Rathausparteien demnach seit Jahr und Tag vertrauensvoll zusammen und sie können sich auch darauf verständigen, dass sich die Verwaltung mit Bürgermeister Gerd Schneider an der Spitze zu jeder Zeit in die Karten sehen lässt und für das Gemeindewohl engagiert.

Daher löste das ostentativ vorgetragene Misstrauen der beiden Gemeinderatsmitglieder Bettina Braun und Rainer Dusold vom Bürgerblock Lichteneiche doch einige Erschütterung im Ratsgremium aus. Braun und Dusold insistierten, es müsse im anstehenden Beschluss zur Kenntnisnahme des "Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes" (ISEK) für Memmelsdorf, das vom Stadtplanungsbüro UmbauStadt erarbeitet wurde, ausdrücklich vermerkt werden, dass der rechtsgültige Bebauungsplan für die Lichteneiche Bestand habe.

Das darin gegen die Ratskollegen und die Verwaltung zum Ausdruck gekommene Misstrauen sorgte auch unter den Besuchern der öffentlichen Ratssitzung für Befremden. Fakt sei, so Vertreter aller im Rat vertretenen Fraktionen in der heftigen Diskussion, dass das ISEK und die sogenannte "Vorbereitende Untersuchung" Studien seien, die Empfehlungscharakter für die Weiterentwicklung von Memmelsdorf hätten, aber natürlich kein rechtsgültiges Satzungsdokument darstellten, wie das bei einem Bebauungsplan der Fall sei. Ihr Misstrauen gaben Braun und Dusold dennoch erst auf, als der vorbereitete Beschluss im Sinne ihrer Einwendung umformuliert war.

Zuschüsse an Vereine

Ohne alle Zögerlichkeiten gab das Ratsgremium dem Bericht von Julia Meißel und Matthias Gensner von der innovativen Sozialarbeit Bamberg (iSo) und den daraus resultierenden Anforderungen an die Familiengemeinde Memmelsdorf statt. Man zeigte sich erfreut über die erfolgreiche Kooperation mit iSo und beschloss gerne, den gemeinsamen Weg fortzusetzen.

Christian Hansel, der vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, stellte die Prüfung der Jahresrechnung 2017 vor und bescheinigte der Gemeinde eine solide und transparente Haushaltsführung. Die Entlastung war nur noch Formsache.

Auch die Anträge zahlreicher Vereine, die einen Zuschuss der Gemeinde wünschten, wurden jeweils positiv beschieden. Das Ratsgremium konnte so einmal mehr unterstreichen, dass die Familiengemeinde auch um die Bedeutung eines regen Vereinslebens für die Zukunft der Kommune weiß.