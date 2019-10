Elfershausen 08.10.2019

Bebauungspläne werden vorgestellt

Die Vorstellung der Planungsentwürfe zur Erweiterung der Baugebiete "Am Kehrweg II" und "Auraer Weg" sind Themen bei der Sitzung des Marktgemeinderates am Montag, 14. Oktober, im Rathaus in Elfershaus...