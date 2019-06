Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Donnerstag, 27. Juni, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Pommersfelden statt. Dabei geht es um den Bebauungsplan "Erweiterung der Bäckerei Burkard" in Pommersfelden und den Bebauungsplan "Kühtrieb II" in Pommersfelden. Weiter geht es um den Beitritt zum Archivpflegeverein für den Landkreis Bamberg. red