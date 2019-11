Beauftragter für den Datenschutz

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Untermerzbach findet am Montag, 2. Dezember, um 20 Uhr im Rathaus in Untermerzbach statt. Auf der Tagesordnung steht die Entscheidung darüber, ob die Gemeinde für die Berufung eines Datenschutzbeauftragten an der Landkreislösung teilnimmt oder ein eigenes Konzept anstrebt. Ein weiterer Punkt ist die Auftragsvergabe für die Glasfaser-Erschließung in der Grundschule. Des Weiteren befassen sich die Räte mit der Beförderung der Schulkinder (Antrag auf Unterstellmöglichkeit für die Schulkinder in Buch). Die Gestaltung einer Fachwerkroute in Franken wird beraten. red