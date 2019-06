Beatles-Gefühl mit "The Bits"

Die Beatles-Tribute-Band "The Bits" gibt am Samstag, 15. Juni, 18 Uhr, in Weingarts in der Ortsmitte (Taverne "Jorgo") ein Livekonzert. Der Eintritt ist frei. Für Abwechslung sorgt eine Tombola, teilen Jorgos Team und der Feierabendstammtisch mit. Es erfolgt unter anderem eine Verlosung des original Paul-McCartney-Beatlespasses. Das Konzert ist die Gelegenheit für jeden, noch einmal in das "Beatles-Feeling" der Sechzigerjahre einzutauchen. Die Gruppe will für die Besucher die beste Beatles-Musik Europas spielen. red