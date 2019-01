Beanstandungen bei Traktorgespann

Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels führten am Donnerstagmittag am Leonhardsberg eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei fiel ihnen ein Traktorgespann auf, an dem kein 25 km/h-Schild angebracht und der Tüv bereits im September 2018 abgelaufen war. Weiterhin fehlte am Anhänger das Wiederholungskennzeichen und die Bremse des Anhängers funktionierte nicht. Der Fahrzeughalter, ein 44-jähriger Michelauer, erhält eine Anzeige mit einem Bußgeld von mindestens 155 Euro.