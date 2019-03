Der Bedarf an Nachwuchskräften ist so groß wie noch nie: Am Donnerstag, 7. März, um 16 Uhr, findet im Fürther Berufsinformationszentrum (Ludwig-Quellen-Straße 20) ein Informationsnachmittag zum Thema "Beamtenlaufbahnen in Bayern" statt. Ein Vertreter des bayerischen Landespersonalausschusses informiert über Wege und Möglichkeiten der zweiten und dritten Qualifikationsebene (früher mittlerer und gehobener Dienst) in Bayern. Selbstverständlich ist im Anschluss an den Vortrag Zeit für persönliche Gespräche. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red