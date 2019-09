Beamte rochen den "Braten"

Am Freitagabend wurde ein 54-jähriger VW-Fahrer in Steinbach am Wald einer allgmeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. - In Eila wurde am Sonntagnachmittag bei einem 39-jährigen VW-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Test auf der Dienststelle ergab 0,5 Promille. Auf die beiden Fahrer kommt neben einen Bußgeld von 500 Euro nun ein Fahrverbot von einem Monat zu.