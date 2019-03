Beamte beenden eine Drogenfahrt

Am Mittwoch gegen 20.40 Uhr wurde ein VW-Polo-Fahrer in Johannisthal einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim ersten Ansprechen, fielen den Beamten beim 24-jährigen Fahrer drogentypische Merkmale auf. Auf Nachfrage verneinte der Mann, Drogen konsumiert zu haben. Erst nachdem ein Urintest positiv verlief, gab der Beschuldigte an, am Vortag Crystal eingenommen zu haben. Bei der nachfolgenden Überprüfung des Pkw wurde zusätzlich festgestellt, dass für diesen kein Versicherungsschutz besteht.