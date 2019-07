Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Mittwoch, 24. Juli, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 5. Juli, 6.30 Uhr, aus dem Kindergarten in der Gutenbergstraße in Hammelburg einen Beamer aus dem Aufenthaltsraum gestohlen. Im Kindergarten werden momentan Umbauarbeiten durchgeführt, so dass dieser Raum frei zugänglich ist. Der Beuteschaden beträgt 500 Euro. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel.: 09732/9060 bei der Polizeiinspektion Hammelburg zu melden. pol