Beachvolleyball in Weidhausen

Die Wintersportfreunde Weidhausen veranstalten am Samstag, 20. Juli, wieder ein Beachvolleyball-Turnier. Gespielt wird drei gegen drei mit maximal zwei Auswechselspielern. Anmeldungen können bis heute per E-Mail (an hekko2208@gmail.com) eingereicht werden. Sobald alle zwölf Mannschaften gemeldet sind, können keine Teams mehr angenommen werden. Treffpunkt der Mannschaften ist um 9 Uhr an der Beachvolleyballanlage. Die Spiele starten um 10 Uhr. Beginn der Endspiele ist gegen 14.30 Uhr. Die Siegerehrung ist gegen 17 Uhr vorgesehen. Es schließt sich eine Beachparty mit der Liveband "The Noble Savages" an. red