Beachtliche Leistungen

Im Freibad in Ebern fanden bei hochsommerlichen Temperaturen die Langbahn-Kreismeisterschaften im Schwimmen der Kreise Würzburg und Main-Rhön statt. Parallel dazu gab es mit dem Losberg-Cup einen Breitensport-Wettbewerb für nicht lizensierte Schwimmer.

Der TSV Bad Kissingen startete bei den Kreismeisterschaften mit den beiden Schwimmerinnen Linda Kopp sowie Elisa Schlereth, die sich gegen das starke Teilnehmerfeld aus Unterfranken - neun Vereine - sehr gut behaupten konnten und erfolgreich abschnitten.

Elisa Schlereth (Jahrgang 2008) schwamm in ihrer Paradedisziplin 50 Meter beziehungsweise 100 Meter Brust gegen starke Konkurrenz an und konnte mit 0:50,61 einen zweiten und 1:51,38 ebenfalls einen zweiten Platz vorweisen. Linda Kopp (ebenfalls Jahrgang 2008) trat in vier Wettkämpfen an. Sie erreichte in 200 Meter Rücken (3:22,42), 100 Meter Rücken (1:38,64) sowie 100 Meter Schmetterling (1:57,15) jeweils den ersten Platz, in 50 Meter Schmetterling (0:51,96) den zweiten Platz auf dem Siegertreppchen.

Auch die vier TSVler, die am Losberg-Cup teilnahmen, nämlich Kilian und Philipp Ruppel, Anton Seitz und Newcomer Lucas Väth, konnten ordentliche Zeiten erschwimmen und ausschließlich erste und zweite Plätze für sich beanspruchen. Sie absolvierten jeweils 50-Meter-Strecken in den Lagen Brust, Freistil und Rücken. Belohnt wurden sie am Ende nicht nur mit einer Medaille, sondern auch mit einer kleinen gelben Quietscheente. red