Beachparty und "Tag der offenen Tür"

Zwei Großereignisse der Feuerwehr Wartenfels werfen ihre Schatten voraus. Am Freitag, 21. Juni, beginnt um 21 Uhr die Beachparty mit DJ Timmy am Feuerwehrhaus. Gute Musik, kühle Drinks und gute Laune sind garantiert. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 23. Juni, schließt sich der "Tag der offenen Tür" an. Ab 9.30 Uhr ist die Bevölkerung zum Weißwurst-Frühschoppen eingeladen, mittags gibt es "Sau am Spieß". Vorgestellt wird zudem der neue Defibrillator. Für die kleinen Festgäste steht ab 14 Uhr das Spielmobil des Landkreises Kulmbach bereit. An beiden Tagen kann es auf der KU 24 und den angrenzenden Straßen zu Verkehrsbehinderungen kommen. kpw