BC baut Führung aus

Der BC Leuchau hat seinen Vorsprung an der Spitze der A-Klasse 6 Kulmbach ausgebaut: Der Tabellenführer mühte sich zu einem 2:1 beim SV Lanzendorf. Verfolger SV Hutschdorf kam bei der drittplatzierten SpVgg Wonsees nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.





A-Klasse 6 Kulmbach

SG Guttenberg/Kupferberg -

TSV Ködnitz 2:2

M. Rost staubte nach 20 Minuten zur etwas glücklichen Gästeführung ab. Zuvor hatte die Heimelf in einem ausgeglichenen Duell die etwas besseren Chancen. Nach dem Seitenwechsel benötigte die SG nur vier Minuten, um das Spiel zu drehen. Erst traf Solle, dann Laaber nach einem Eckball. Danach vergab die SG mehrmals eine höhere Führung. Das bestrafte Rohleder in der Nachspielzeit mit einem Freistoß aus 16 Metern zum 2:2.

Schiedsrichter: Tragelehn (SV Rothenkirchen). - Zuschauer: 50. - Tore: 0:1 M. Rost (23.), 1:1 Solle (57.), 2:1 Laaber (61.), 2:2 Rohleder (90. + 4). jh



SG FC Neuenmarkt/Wirsb. -

ATS Wartenfels 1:4

In der Anfangsphase entwickelten die Gäste mehr Zug zum Tor, doch die Führung gelang der Heimelf: Kimmich köpfte das 1:0. Nach einem Eckball traf Bergmann aus der Distanz zum verdienten 1:1. Nach dem Seitenwechsel profitierte Vogler beim 1:2 von einem Fehler des SG- Keepers, Schuller stellte mit einem Kopfball- und einem Freistoß-Treffer den 1:4-Endstand her. fw

Schiedsrichter: Telle. - Zuschauer: 50. - Tore: 1:0 Kimmich (26.), 1:1 Bergmann (30.), 1:2 Vogler (50.), 1:3, 1:4 Schuller (55., 60.).



VfR Neuensorg -

Blaicher Kulmbach 2:3

Die ersatzgeschwächten Hausherren hatten gegen den unkonzentrierten Favoriten mehr Spielanteile. Folgerichtig gelang Fittner mit einem platzierten Schuss das 1:0. Danach stand der VfR kompakt und ließ kaum Chancen zu. Doch nach einem schnell ausgeführten Einwurf schob Aktug zum 1:1 ein. Nach Wiederbeginn entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Der BSC ging in Führung, postwendend glich Fittner nach einem tollen Novacek-Pass aus. Nachdem VfR-Keeper Nils Eder einen wuchtigen Schuss nicht festhalten konnte, staubte Pitroff zum 2:3 ab. Die Heimelf probierte alles, doch der leistungsgerechte Ausgleich fiel nicht mehr.

Schiedsrichter: Keser (Hof). - Zuschauer: 35. - Tore: 1:0 Fittner (33.), 1:1 Aktug (44.), 1:2 Misgna (67.), 2:2 Fittner (69.), 2:3 Pitroff (72.). schr



SV Lanzendorf -

BC Leuchau 1:2

Der Spitzenreiter tat sich in Halbzeit 1 schwer, Lanzendorf gestaltete die Partie offen. Nach dem Seitenwechsel war der BC spielbestimmend. Aber erst ein direkt verwandelter Freistoß brachte das 0:1, Jiri Buday erhöhte nach einem Konter auf 0:2. Der Anschluss von Florian Ladler, der eine Unachtsamkeit in der Gästeabwehr nutzte, kam zu spät.

Schiedsrichter: Mutakidis (Martinlamitz). - Zuschauer: 80. - Tore: 0:1 Schiebert (65.), 0:2 Buday (75.), 1:2 F. Ladler (85.) svl



1. FC Kirchleus -

Fortuna Untersteinach 4:0

Schiedsrichter: N. Fleischmann (Mönchröden). - Zuschauer: 50. - Gelb-Rot: Genctir (83.), Angles (86./beide Fortuna). - Tore: 1:0 Seuss (3. - Eigentor), 2:0 Pöhlmann (17.), 3:0 Partenfelder (33.), 4:0 Pöhlmann (34.)



TSV Melkendorf -

SV Burghaig 6:1

Schiedsrichter: Kircioglu (Selbitz). - Zuschauer: 45. - Gelb-Rot: T. Schneider (65./SV). - Tore: 1:0 Akbulut (12.), 2:0 A. Raczka (20.), 3:0 T. Raczka (35.), 3:1 Müller (48.), 4:1 A. Raczka (50.), 5:1 T. Raczka (57.), 6:1 Kramarczyk (85.).



Vatanspor Kulmbach -

SV Cottenau 2:0

Schiedsrichter: Hiesl (Schmölz). - Zuschauer: 75. - Tore: 1:0 Kalburan (28.), 2:0 Aslan (44.)



SpVgg Wonsees -

SV Hutschdorf 1:1

Schiedsrichter: Seyrich (Steinwiesen). - Zuschauer: 80. - Tore: 0:1 Töpfer (49.), 1:1 Retsch (70.)



A-Klasse 7 Bayreuth/Kulmbach

VfB Kulmbach II -

TSV Stadtsteinach II 4:1

Nach einer Lauterbach-Flanke traf Heller per Direktabnahme zum 1:0. Den TSV-Ausgleich verhinderte nach Bauerschmidt-Freistoß die Querlatte des VfB-Tores. Die Metzdorfer machten aber weiter das Spiel, erhöhten auf 2:0 und ließen sich auch vom Anschlusstreffer nicht beirren. Sesselmann verwandelte einen Eckball direkt zum 3:1, Tesfaldet erzielte nach feinem Solo den 4:1-Endstand.

Schiedsrichter : Hoffmann (Himmelkron). - Zuschauer: 25. - Tore: 1:0 Heller (10.), 2:0 Lauterbach (38.), 2:1 Bauerschmidt (60), 3:1 Sesselmann (64.), 4:1 Tesfaldet (81.). cb



TSV Engelmannsreuth II -

VfB Kulmbach II 5:2

Schiedsrichter: Dresel (Elbersberg). - Zuschauer: 55. - Tore: 1:0 Sitz (21.), 2:0 Petzold (35.), 3:0 Häfner (38.), 4:0 Stickl (40.), 4:1 Karli (45.), 4:2 Tesfaldet (66.), 5:2 Färber (76.).