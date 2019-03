Coburg vor 20 Stunden

Geschäftsstelle

BBV schließt an Fasching

Die Geschäftsstelle Coburg des Bayerischen Bauernverbandes ist am Faschingsdienstag, 5. März, ganztägig geschlossen. Am Mittwoch findet der traditionelle Landfrauentag in Meeder statt, daher ist die G...