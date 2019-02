BBV lädt zur Infoveranstaltung ein

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes im Bezirk Oberfranken lädt am Donnerstag, 7. Februar, zur Infoveranstaltung "Landwirtschaft in unserer Heimat - was heißt das?". Beginn ist um 19.30 Uhr im Brauereigasthof Hummel. "Landwirtschaft in unserer Heimatgemeinde", das heißt arbeiten im Einklang mit der Natur und regionale sowie qualitativ hochwertige Produkte erzeugen. Referent ist Fred Einwich, aktiver Landwirt und ehrenamtlich im Kreisvorstand beim Bayerischen Bauernverband. red