BBV-Kochkurs entdeckt alte Gemüsesorten neu

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes bietet am Mittwoch, 13. November, um 19 Uhr einen Kochkurs zum Thema "Wie aus Omas Garten - alte Gemüsesorten neu entdeckt" an. Die Veranstaltung findet in der Schulküche des AELF in Bad Staffelstein statt. Die Teilnehmer lernen dabei, was man mit Pastinake, Tobinambur, Schwarzwurzel und Co. alles zubereiten kann. Anmeldung bei Ernährungsfachfrau Bettina Popp unter Telefonnummer 09571/755971 oder 0152/08830318 erforderlich. red