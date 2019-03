BBV-Bildungswerk lädt zum Vortrag

Das BBV-Bildungswerk im Bezirk Oberfranken, Geschäftsstelle Kronach, lädt alle Interessenten zur Vortragsveranstaltung "Gefährliche Waldarbeiten: Sicherheit im Wald für alle" ein. Mit beinhaltet sind auch Informationen zu gesetzlichen Vorschriften, Schutzvorrichtungen und Versicherungsfragen etc. Als Referent konnte Petra Müller von der Land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft gewonnen werden. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 12. März, 19.30 Uhr, in Effelter, Gasthaus Löffler, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. red