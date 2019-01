BBV-Bildungswerk lädt zum Vortrag ein

Das BBV-Bildungswerk, Geschäftsstelle Kronach, lädt alle Interessierten zur Vortragsveranstaltung "Unfallgefahren mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen" ein. Es gibt auch Informationen zum Fahrerlaubnisrecht, Verkehrsrecht etc. Als Referent konnte Robert Höfer von Land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft gewonnen werden. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 30. Januar, 19.30 Uhr, in Seibelsdorf, Gasthaus Kaufmann, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. red