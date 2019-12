BBN nominiert am Freitag

Am Freitag, 3. Januar, wird im Gasthaus Schroll in Nankendorf um 19 Uhr eine Versammlung der freien Listengemeinschaft "Bürgerblock Nankendorf" (BBN) stattfinden. Neben einem kurzen Bericht aus dem Stadtrat Waischenfeld werden auch der Vorstand neu gewählt und die Bewerberliste für die Stadtratswahl am 15. März 2020 aufgestellt. tw