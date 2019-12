Bazubi geht an Logistiker

Der Bazubi 2019 - der Ausbildungspreis der Stadt Bamberg - geht an die Dümler-Gruppe. Das Bamberger Speditions- und Logistikunternehmen setzte sich im Jury-Votum gegen sechs weitere Bewerber durch und konnte die begehrte Siegertrophäe mit nach Hause nehmen, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Platz 2 teilen sich die Herbst-Transporte GmbH und Vorjahressieger Michael Weyermann® GmbH & Co. KG. Den dritten Platz erreichte die Joseph-Stiftung Bamberg.

Die Dümler-Unternehmensgruppe bildet in Bamberg aktuell acht Azubis in sieben Ausbildungsberufen aus. Zwei davon sind Personen mit Migrationshintergrund oder Flüchtlinge. Diesen werden durch eine assistierte Ausbildung und Sprachkurse zusätzliche Hilfestellungen angeboten. Darüber hinaus übernehmen Mitarbeiter eine Patenschaft für die Azubis und können als direkter Ansprechpartner kontaktiert werden. Mit zusätzlichem Betriebsunterricht und arbeitgeberfinanzierten Prüfungskursen werden die Azubis bestmöglich auf die Abschlussprüfung vorbereitet, damit der Übernahme in das Unternehmen nichts im Wege steht. red