Bereits zum 24. Mal findet heute die Bayreuther Orgelnacht statt. Beginn ist um 19 Uhr in der St.-Hedwigs-Kirche mit einem "marianischen Programm" zum Rosenkranz-Monat Oktober mit Michael Funke. Weiter geht es um 20 Uhr in der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik, wo Professor Mareile Krumbholz Werke von Bach und Brahms sowie eigene Improvisationen spielen wird. Um 21 Uhr ist in der Stadtkirche Michael Dorn mit Werken von Bach und von dem gebürtigen Oberfranken Philipp Wolfrum zu hören. Das Finale bestreitet Christoph Krückl um 22 Uhr an der renovierten Schuke-Orgel der Schlosskirche. Anschließend gibt es noch die Gelegenheit, den Abend im Gemeindezentrum an der Schlosskirche "nachklingen" zu lassen. Der Eintritt ist frei. red