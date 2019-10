"Bayreuther Dialoge" am Wochenende

Am Samstag/Sonnag, 26./27. Oktober, finden wieder die "Bayreuther Dialoge", das Zukunftsforum für Ökonomie, Philosophie und Gesellschaft an der Universität Bayreuth statt. Organisiert wird die Konferenz - heuer schon zum 16. Mal - ehrenamtlich von Studierenden des Studiengangs Philosophy & Economics. In diesem Jahr treffen sich Philosophen, Wirtschaftsvertreter, Politiker und Studierende unter dem Titel "Neue Ethik? - Wandel werten, Werte wandeln". Die Veranstaltung findet im Frischraum an der Mensa und RWI der Universität Bayreuth statt. Neuerungen wie Gentechnik, Herausforderungen wie der Klimawandel und die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz werden die Welt, wie wir sie kennen, drastisch verändern. "Wir Studierende sind uns einig: Darauf müssen wir reagieren! Vielleicht mit einer Anpassung unseres Wertesystems? Moral darf bei Fortschritt definitiv nicht auf der Strecke bleiben", sagt Jakob Ortman vom Organisationsteam. Der komplett ehrenamtlich organisierte Kongress bietet unterschiedliche Formate: Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops. Tickets gibt es unter https://www.ticketbusiness.de/shop/kongresse/16-bayreuther-dialoge/ red