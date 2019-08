Bayreuth ist das Ziel

Unter dem Motto "Warum denn in die Ferne schweifen?" lädt die CSU Marktleugast am Samstag, 14. September, zu einem Ausflug nach Bayreuth ein. Abfahrt ist um 9 Uhr am Denkmal in Marktleugast und um 9.10 Uhr an der Bethlehemskirche in Mannsflur. In der renovierten Schlosskirche ist eine Meditation geplant, weitere Stationen sind das Markgräfliche Opernhaus, das Festspielhaus sowie die Eremitage mit dem Alten Schloss. Zum Abschluss ist eine Einkehr im "Fichtelgebirgshof" in Himmelkron vorgesehen. Weitere Infos und Anmeldung (bis 10. September) bei Margret Schoberth in Marktleugast, Helmbrechtser Straße 39, Telefon 0160/8022088 oder E-Mail m.schoberth@icloud.com. kpw