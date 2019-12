Bayernwerk unterstützt "1000 Herzen"

Die Bayernwerk Netz GmbH spendete auch heuer wieder an die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach". Seit 2007 bedenkt der Energieversorger jährlich die Aktion mit 1000 Euro. Bayernwerk-Kommunalbetreuer Edgar Müller lobte bei der symbolischen Scheckübergabe das ehrenamtliche Engagement der Benefizaktion. Besonders die Initiatoren, Herta und Gerhard Burkert-Mazur, hätten ein großes Herz für Hilfsbedürftige und in finanzielle Not gekommene Mitbürger. Die Spende nahmen Gerhard Burkert- Mazur, Heinz Hausmann und Schirmherr Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein entgegen. Die Benefizaktion mache sich stark für Menschen in Not in Stadt und Landkreis Kronach und freue sich über jede Spende. eh