Bayernwerk spendet für Altstadt-Spielplatz

Jährlich unterstützt die Bayernwerk Netz GmbH (Bayernwerk) mit einer Spende soziale und caritative Einrichtungen oder Projekte in den Regionen Bayerns. Eine Spende in Höhe von 1000 Euro für die Modernisierung des Kinderspielplatzes in der Königsberger Altstadt überreichten Bernd Göttlicher, Leiter des Bayernwerk-Kommunalmanagements für Unterfranken, und Bayernwerk-Kommunalbetreuer Günter Jira an den stellvertretenden Bürgermeister Alexander Krauser, wie der Energieversorger mitteilte. sn