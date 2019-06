Bayernwerk spendet an Bücherei Pfarrweisach

Über eine Spende in Höhe von 1000 Euro kann sich der Leiter der katholischen öffentlichen Bücherei Pfarrweisach, Stephan Wohlfromm, freuen. Das Geld kommt vom Stromanbieter Bayernwerk Netz GmbH, der in Bayern 50 Kommunen über die Aktion "Lesezeichen" mit jeweils 1000 Euro ausgezeichnet hat.Christian Ziegler, Kommunalbetreuer des Bayernwerks, hat die Spende im Beisein von Bürgermeister Ralf Nowak an Wohlfromm übergeben. Ziegler betonte, den Preis vergebe das Bayernwerk in Kooperation mit der bayerischen Staatsbibliothek und dem Sankt Michaelsbund jährlich an 50 Bibliotheken in Bayern. alc