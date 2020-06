Bayerns kleinstes Freilichtmuseum öffnet

Mit zwei Monaten coronabedingter Verspätung öffnet am morgigen Sonntag Bayerns kleinstes Freilichtmuseum. Das Tropfhaus in Sassanfahrt (Pfarrer-Hopfenmüller-Straße 7) nimmt seine regulären Öffnungszeiten an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat zwischen 13 und 17 Uhr wieder auf. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln darf das nur 35 Quadratmeter große Häuschen nur jeweils von einer Person betreten werden, ausgenommen Personen aus demselben Hausstand. Führungen werden heuer keine angeboten. Das Tropfhaus zeigt die prekären Lebensumstände der Sassanfahrter Bevölkerung im späten 18. und im 19. Jahrhundert. red