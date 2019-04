Bayernligist FC Sand bindet fünf weitere Spieler

Der Fußball-Bayernligist FC Sand (15./24) treibt seine Personalplanung für die kommenden Saison voran. Wie Sportleiter Erich Barfuß in einer Pressemitteilung berichtet, haben fünf Spieler ihre Zusage für eine weitere Saison bei den Korbmachern gegeben. Max Witchen, Christopher Gonnert, Philipp Markof, Julian Klauer und Kevin Moser werden auch in der kommenden Saison die Sander Farben tragen.

Max Witchen kam zu Saisonbeginn vom FSV Krum nach Sand. Nachdem er sich an die rauhere Gangart der Bayernliga gewöhnte, ist er inzwischen ein fester Bestandteil der Korbmacherelf. Witchen ist ein Mann für die Defensive, der aber auch auf der Außenbahn einsetzbar ist.

Mit Christopher Gonnert bleibt ein Sander Eigengewächs bei der Truppe, der dann bereits in seiner sechsten Saison in der Sander "Ersten" spielt. Der vielseitig einsetzbare Spieler startete in dieser Saison meistens in der Abwehr, inzwischen spielt er oftmals weiter vorne - wo auch seine Stärke liegt.

Philipp Markof kam zu Saisonbeginn aus der Kreisliga vom TV Königsberg und hat in seinem ersten Jahr eine gute Entwicklung in der Bayernliga genommen. Der talentierte Stürmer kommt meist von der Bank, hat es aber dabei schon auf über fünf Stunden reine Spielzeit gebracht - obwohl er lange verletzt war.

Julian Klauer ist ebenfalls ein Sander Eigengewächs und kam zu Saisonbeginn von der zweiten Mannschaft zum Bayernligakader. In dieser Zeit hat er bewiesen, dass er diese Liga spielen kann und hat, meist als Verteidiger, in seinen Spielen eine Topleistung abgerufen. Aktuell ist er jedoch verletzt.

Kevin Moser kam von der U19 zur ersten Mannschaft und bewies von Anfang an Talent. Er muss noch reifen, befindet sich aber auf einem guten Weg. Damit sind für die kommende Saison 13 Spieler und zwei Torhüter fix. red