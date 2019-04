Bayern unterstützt Ebern in der Finanzkrise mit rund 1,9 Millionen Euro

Die Stadt Ebern hat derzeit finanzielle Herausforderungen zu meistern und trotzdem wichtige Projekte zur Umsetzung beschlossen. So sollen neue Kitaplätze in Ebern mit einem Neubau geschaffen werden, was mit über 3,6 Millionen Euro veranschlagt wurde.Wie Landtagsabgeordneter Steffen Vogel (CSU) von der Bayerischen Sozialministerin Kerstin Schreyer auf Nachfrage mitgeteilt bekommen hat, kann Ebern mit einer Unterstützung vom Freistaat Bayern bei der Maßnahme in Höhe von insgesamt rund 1,9 Millionen Euro rechnen.

Die Mittel stammen laut MdL Vogel auch aus dem vierten Sonderinvestitionsprogramm zur Schaffung neuer Kitaplätze. Mit diesen Mitteln stockt der Freistaat die reguläre FAG-Förderung des Freistaates mit Mitteln des Bundes um 35 Prozent auf, so dass sehr hohe Förderquoten auf die förderfähigen Kosten erreicht werden könnten. Steffen Vogel sieht dies als richtig an, da die Geburtenzahlen wieder steigen und auch die Nachfrage nach Betreuung durch die Eltern steigen würde.

Mit den 178 Millionen Euro aus dem Sonderinvestitionsprogramm soll eben die normale Förderung erheblich verstärkt werden. Vogel weist abschließend darauf hin, dass Anträge auf diese Förderung nur noch bis zum 31.August gestellt werden können. Deshalb müssen sich die Kommunen den künftigen Bedarf überlegen, um so noch bis zum Stichtag Förderanträge zu stellen. So könne auch im Haßbergkreis der Ausbau nach Kitaplätzen vorangebracht werden. ft