Bayern trifft Brasilien im Schüttbau

Brasilianischer "Choro", ein bisschen Jazz, ein bisschen bayerische Volksmusik und schon lebt ein Fleckchen Rio de Janeiro in Franken auf. Am Freitag, 29. März um 19 Uhr präsentiert der Hofheimer Kulturverein im Schüttbau in Rügheim das Ensemble "Bavaschôro". Es sind fünf Jungs - alle professionelle Musiker -, die ausgehend von unterschiedlichen Genres und Musiktraditionen zum "Choro" (sprich: Schoro) gekommen sind. Als Mitglieder der "Unterbiberger Hofmusik" erweitern sie das klassische "Choro"-Repertoire durch Einflüsse der baye-rischen Volksmusik und des Jazz. Karten gibt es im Vorverkauf bei Musik Hofmann in Hofheim oder über das Kartentelefon unter der Rufnummer 09523/848. Foto: Lena Semmelroggen