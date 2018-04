Bayern-Rap aus Berlin im Live-Club

Im Live-Club gastiert heute abend das Rap-Duo "dicht & ergreifend". Fabian Frischmann alias Lef Dutti erklärt, was auf die Besucher zukommt.

Sie sind dicht und ihre Texte ergreifend: Die beiden Niederbayern Michael Huber und Fabian Frischmann von "dicht & ergreifend" begeistern mit bayerischem Rap im Berlin-Style nicht nur Fans in ihrer Heimat.

Bayern-Rap aus Berlin. Klingt komisch, ist aber logisch. Denn wo gehen die Freigeister hin, denen es in der Provinz zu eng wird? In die Hauptstadt. So haben es auch die beiden Niederbayern, die sich George Urkwell und Lef Dutti nennen, gemacht. In der Ferne haben die beiden Mundart-MCs angefangen, sich mit ihrem Dialekt, mit Tuba, Trompete und Zither auseinanderzusetzen und mit Hip Hop in Symbiose zu bringen. Herausgekommen ist ein Sound, der sie ins Bayerische Fernsehen, mit LaBrassBanda auf Tour und zusammen mit Kraftklub nach Kiew brachte. Die Resonanz war überall dieselbe: Begeisterte Anhänger, euphorisierte Neu-Fans und Standing Ovations vor und hinter der Bühne. Hier ein Versuch von Fabian Frischman alias Lef Dutti zu erklären, was am 5. April im Live-Club auf die Besucher zukommt:



Wie viel verstehen eure Fans, die nördlich des Weißwurstäquators leben, von euren Texten?

Fans die dort leben, aber eigentlich aus Bayern kommen, werden uns verstehen. Fans, die dort leben und der bayerischen Sprache nicht mächtig sind, werden maximal fünf Prozent von unseren Inhalten verstehen. Das macht aber nichts, denn die werden dann musikalisch weggeblasen.



Am 5. April spielt ihr im Bamberger Live Club. Auf was freut ihr euch bei diesem Franken-Besuch am meisten?

Auf einen Edelfan namens Gott. Der ist aus der Bamberger Gegend und reist uns in die entlegensten Winkel des Landes nach, um unsere Konzerte zu besuchen. Bei dem Auftritt in Bamberg muss er endlich mal nicht so weit fahren.



Die Fragen stellte

Anna Bornschlegel