Bayern-Fans zum Reinemachen im Wald

Schon seit Jahren übernehmen die Mitglieder des Bayern-Fanclubs Leuchsental mit ihrem Vorsitzenden Wolfgang Bauernschmitt die Pflege der sechs im Langheimer Forst gelegenen Brunnen.

Ausgerüstet mit Rechen, Schaufel, Schubkarren und Werkzeug suchten sie nacheinander den Gretchenbrunnen, den Rehbrunnen, den alten und neuen Lehmenbrunnen, den Prötzelsdorfer Brunnen sowie die Leuchsenquelle auf, um Säuberungs- und Ausbesserungsarbeiten durchzuführen. Sie befreiten die Brunnenbereiche von Laub, Ästen und Unrat, säuberten die Wasserläufe, reinigten die Brunnen, befestigten die Wege mit Schotter, stellten die Bänke auf und verpassten ihnen einen Anstrich.

Ziele für Wanderer

"Wir tun etwas für den Feuersalamander und lassen daher das Laub in der Quelle und im Quellenbach liegen. So können sich die Larven dieser bedrohten Art besser verstecken und finden genug Nahrung", erklärte der Vorsitzende des Bayern-Fan-Clubs, Wolfgang Bauernschmitt. Die Brunnen dienen als ideale Ziele für Wandergruppen, hier kann man sich niederlassen, die frische Luft einatmen, die Stille des Waldes genießen und die Seele baumeln lassen. Vorsitzender Bauernschmitt bedankte sich bei allen, die an der Säuberungsaktion teilnahmen, sowie bei der Stadt für die Bereitstellung von Werkzeug und der Fahrzeuge. Die Reinigungsaktion wurde vom Verkehrs- und Verschönerungsverein mit seinem Vorsitzenden Manfred Popp unterstützt.

Am 1. Mai veranstaltet der Bayern-Fan-Club Leuchsental bereits zum 29. Mal von 10 Uhr bis in die Abendstunden das Quellenfest an der Leuchsenquelle bei Mönchkröttendorf. Der Erlös des Festes ist für die Grundschule Leuchsental bestimmt. gkle