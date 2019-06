Bayern-Fans feiern und helfen

An einer ersten Etappe seines Vereinslebens ist der FC Bayern Fanclub "Nepomuk" angelangt, denn das zehnjährige Bestehen kann gefeiert werden. Aus diesem Anlass wurde auch das 36. Oberfrankentreffen der Fanclubs nach Altenkunstadt vergeben.

Einen vollen Terminkalender hat der FC Bayern Fanclub von Altenkunstadt in den kommenden Wochen. So steht am Samstag, 6. Juli, um 16.30 Uhr im Vereinslokal "Nepomuk" die Jahreshauptversammlung bevor. Im Anschluss daran spendiert der Vorstand anlässlich des zehnjährigen Bestehens gegen 18 Uhr seinen Mitgliedern ein Vereinsessen.

Zugleich empfanden es die Verantwortlichen nach dem Double des FC Bayern München - das natürlich gebührend gefeiert wurde und zugleich ein gelungener Abschluss der Fußballsaison war - auch als wichtig, das eigene Jubiläumsjahr in einem ansprechenden Rahmen zu begehen. Denn 2009 fanden sich einstmals 31 Bayern-Fans zusammen, um ihre gemeinsamen Fußballinteressen auf eine gemeinsame Grundlage zu stellen. Inzwischen sind über 100 neue Mitglieder hinzugekommen, und es gab viele gemeinsame Veranstaltungen, Fahrten in die Allianz-Arena und natürlich Familienfeste.

Dabei war es immer ein besonderes Anliegen im Verein, auch an diejenigen Mitmenschen zu denken, die nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Deshalb wurden in schönere Regelmäßigkeit Spenden an viele gemeinnützige Einrichtungen, Kindergärten, etc. übergeben. Nachdem der Fanclub mittlerweile zehn Jahre besteht, wurde ihm die Ausrichtung des 36. Oberfrankentreffens übertragen, das am 13. Juli in der Kordigasthalle stattfindet.

Um 18 Uhr geht es los

Der Einlass erfolgt um 18 Uhr, Beginn ist um 19 Uhr, die Band "Niniroxx" wird zu einem unterhaltsamen Abend beitragen. Die Bayern-Fanclubs aus Oberfranken und weit darüber hinaus haben ihr Kommen schon zugesagt. Vorsitzender Marco Jakob verdeutlichte in diesem Zusammenhang, dass es nicht nur eine Veranstaltung für Bayern-Fans oder Fußballfreunde ist, sondern auch alle Einwohner und Gäste zu diesem Party-Abend eingeladen seien. Zudem ist für reichlich Speisen und Getränke gesorgt, es ist eine Cocktailbar vorhanden. Bei einer Tombola gibt es so attraktive Preise wie ein Trikot und einen Ball mit allen Originalunterschriften der Bundesligaspieler des FC Bayern München, Eintrittskarten in die Allianz-Arena und weitere Sachpreise zu gewinnen.

Bei aller Freude über dieses Ereignis werden auch die Mitmenschen nicht vergessen. Im Vorfeld der Jubiläumsveranstaltung konnte Club-Vorsitzender Marco Jakob schon einen Beschluss des Vorstands bekanntgeben, laut dem ein Großteil des Erlöses aus diesem Jubiläumsfest des Fan-Clubs der "Bürgerstiftung Altenkunstadt" für bedürftige Familien zugutekommen wird. dr