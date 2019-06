Bayern-Fans ehren Gründungsmitglieder

Der Bayern-Fanclub (BFC) Leuchsental feierte sein 35-jähriges Bestehen. Beim Jubiläumsabend wurden Winfried Weinbeer und Sabine Rießner bei den Leuchsentalern aufgenommen. Für die Musik sorgte Alleinunterhalter Hartmut Zeis.

Der Bayern-Fanclub Leuchsental wurde im März 1984 von fünf Bayern-Fans in Mistelfeld gegründet. Bis 1987 fand der Fanclub in Lahm seine erste Heimat. Anschließend verlegte man das Vereinsheim für 13 Jahre nach Mönchkröttendorf in die Gastwirtschaft Dütsch. 2000 konnte man einen lang gehegten Wunsch erfüllen und zog in die eigenen Räume in der Grundschule in Roth ein.

Heute gehören dem BFC Leuchsental 130 Mitglieder an. Von den Gründungsmitgliedern gehören heute noch drei zum Verein. Das Amt des Vorsitzenden liegt noch immer in den Händen von Wolfgang Bauernschmitt. Zu seinem 35. Jubiläum als Fanclub-Vorsitzender gratulierte ihm Raimond Aumann, Fanbeauftragter des FC Bayern, mit einem persönlichen Brief. Stellvertretender Bürgermeister Winfried Weinbeer überbrachte Grüße der Stadt. Der 3. Bürgermeister ging auf die harmonische Zusammenarbeit des Fanclubs mit der Grundschule ein. Bestes Beispiel hierfür ist das allseits beliebte Leuchsenquellenfest, das der Fanclub jedes Jahr veranstalte, und dessen Erlös der Grundschule Leuchsental zur Verfügung gestellt werde.

Weinbeer, Wolfgang Bauernschmitt und Hans Göhring nahmen zahlreiche Ehrungen vor. Seit 25 Jahren gehören dem Fanclub Andreas Bauernschmitt, Monika Bauernschmitt, Sigrid Bauernschmitt, Gerald Büttner, Markus Gahn, Frank George, Bernd Heikelmann, Tobias Herrmann, Gisela Hoch, Ludwig Krappmann, Matthias Kraus, Edeltraud Leicht, Andreas Ludwig, Markus Senger, Michael Spindler und Carola Zeis an.

Seit 30 Jahren Mitglied sind Ulrich Dinkel, Detlef Hassel, Bernhard Hüttner, Reinhardt Maile und Marion Schnapp. Für 35 Jahre beim Bayern-Fanclub wurden Dieter Zeis sowie die Gründungsmitglieder Wolfgang Bauernschmitt, Wilfried Dinkel und Joachim Hoch geehrt.

Mit dem Lied "Stern des Südens" endete der offizielle Teil des Abneds. gkle