Bayern-Fanclub schart 212 Mitglieder hinter sich

Mit 212 Mitgliedern hat der Bayern-Fanclub Küps eine neue Höchstzahl erreicht. Der 1997 aus der Taufe gehobene Verein konnte im letzten Jahr eine ganze Reihe von Spielen der Münchner besuchen. Bei der Jahreshauptversammlung verzeichnete Vorsitzender Martin Rebhan erneut eine gute Beteiligung.

Zu den Höhepunkten zählte eine Busfahrt zum Heimspiel des FC Bayern München gegen Mönchengladbach sowie eine Zugfahrt zum Spiel in Augsburg. Selbst bei Spielen in der Champions-League sowie beim DFB-Pokalfinale waren die Fans aus Küps dabei. Auf großen Zuspruch stießen das Entenrennen zur Küpser Kirchweih sowie die Frühjahrswanderung nach Häusles.

Am 21. April 2019 ist eine Busfahrt zum Heimspiel des FC Bayern gegen Werner Bremen vorgesehen, kündigte der Vorsitzende an. Zum 25-jährigen Gründungsjubiläum im Jahr 2022 soll das Treffen der Oberfrankenvereinigung in Küps stattfinden.

Bürgermeister Bernd Rebhan lobte den Fanclub für seine Aktivitäten, insbesondere für das Entenrennen zur Kirchweih.

Etliche Mitglieder konnten schließlich für ihre zehnjährige Treue zum Verein geehrt werden: Tobias Apfel, Stefan Bassing, Christian und Jochen Bauer, Susanne Bittruf, Jochen Fischer-Strehmel, Martin Geißler, Wolfgang Hüttner, Matthias Kapler, Jürgen Namen, Johannes Piontek, Luisa und Pia Rebhan, Elisabeth und Wolfgang Reuter, Parag Shah, Sebastian Spichal, Michael Stägemeier, Heinz und Rolf Völker, Kerstin Wachter und Herbert Weber. ber