Bayern-Fanclub Reundorf feiert 40-jähriges Bestehen

Bei der Jahreshauptversammlung des bereits seit 40 Jahren bestehenden FC Bayern-Fanclubs Reundorf im Vereinslokal Haugeneder standen die Neuwahl des Vorstands und die Verabschiedung von zwei langjährigen aktiven Mitgliedern im Vordergrund. Der Vorsitzende Michael Franke freute sich, dass er von den 117 aktuellen Mitgliedern mit 52 fast die Hälfte der Reundorfer Bayernfans begrüßen konnte.

Bei einem Rückblick auf das vergangene Jahr hob er vor allem das gesellige Jahresessen und den bereits zum elften Mal ausgetragenen Reundorfer Biertag hervor. Außerdem beteiligte man sich an verschiedenen Laufveranstaltungen wie dem Flechtkulturlauf in Lichtenfels und dem Silvesterlauf in Bad Staffelstein, an der traditionellen Elferratssitzung sowie an den Faschingsumzügen in Reundorf und Kleukheim und richtete die Dorfolympiade zum Abschluss der Kerwa aus. Bei der unter der Leitung von Frank Rubner erfolgten Neuwahl des Vorstands wurden die beiden Vorsitzenden Michael Franke und Torsten Hellmuth in ihren Ämtern bestätigt, während es bei den weiteren Positionen einige Änderungen gab. So oblag es den beiden Vorsitzenden mit dem bisherigen Schatzmeister Thomas Hallermeier und dem bisherigen Schriftführer Oliver Feulner nach 40-jähriger bzw. 32-jähriger Amtszeit zwei äußerst verdienstvolle Fanclub-Mitglieder aus dem Vorstand zu verabschieden und ihnen für ihr langjähriges Engagement unter dem Beifall der Bayern-Fans zu danken. Alfred Thieret