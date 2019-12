Bayern-Fanclub hilft der Tschernobyl-Kinderhilfe

Am Nikolaustag wurden nicht nur die Kinder mit Geschenken bedacht, sondern auch Dieter Wolf, der Vorsitzende der Tschernobyl-Kinderhilfe Neustadt (auf dem Foto rechts), erhielt eine Überraschung. Der Präsident des Coburger FC Bayern München Fanclubs "Red Residenz Coburg 01 e.V", Norbert Scholz (links), überreichte einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro. Das Geld stammt von Erlösen des Fanclubs bei Busfahrten und Versammlungen in diesem Jahr. Dieter Wolf freute sich riesig über den Geldsegen. Gerade in der Vorweihnachtszeit könne er das Geld für Hilfstransporte in das verstrahlte Land gut gebrauchen. Foto: privat