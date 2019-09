Bayern-Fanclub ernennt Ehrenmitglieder

Der FC-Bayern-Fanclub Zaubach feierte sein 20-jähriges Bestehen. Bei dem Jubiläumsfest wurden Roland Witzgall, Franz Thierauf und Leonhard Will zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Vor der Feier im Zaubacher Landjugendheim hatte der Radsportverein "Concordia" sein beliebtes Fahrradturnier aufleben lassen. Knapp 40 Fahrer von fünf bis 60 Jahren schwangen sich aufs Rad und absolvierten den nicht ganz einfachen Parcours. Auch für Kaffee und Kuchen sorgten die "Concorden" um Sonja Witzgall.

Am Abend übernahm dann der Bayern-Fanclub das Zepter, Ralf Marlok sorgte mit seinem Akkordeon für jede Menge gute Laune. Als Höhepunkt stand die Ehrung verdienter Mitglieder an. Vorsitzender Roland Witzgall bedankte sich für die Treue und den Einsatz in all den Jahren. Der Fanclub sei am 20. Juli 1999 im Gasthaus "Frankenwald" gegründet worden, das noch heute das Vereinslokal der 168 Mitglieder sei.

Nach einer spritzigen Zusammenfassung der Vereinschronik leitete Witzgall zu den Auszeichnungen über. Auch Landrat Klaus-Peter Söllner, selbst treues Mitglied des Fanclubs, dankte dem Verein für sein Engagement und durfte die drei genannten Männer zu Ehrenmitgliedern ernennen. Witzgall, Will und Thierauf sind Gründungsmitglieder und von Beginn an Teil der Vorstandsmannschaft und haben sich durch außerordentliche Leistungen stets vorbildlich für den Verein eingesetzt. red